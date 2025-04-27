Представитель польской делегации оскандалился на похоронах Папы Франциска: что он сделал

Шимон Головня делает фото во время прибытия польской делегации на похороны Папы / © Vatican News

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Спикера польского Сейма Шимона Главную раскритиковали за селфи во время похорон Папы Римского Франциска.

Об этом пишет rmf24.pl.

Фото Главные, который держит телефон перед собой, якобы делая селфи, появилось в соцсетях прессслужбы Ватикана Vatican News.

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На нем видно, как на похороны прибывает польская делегация — президент Анджей Дуда с первой леди, вице-премьер-министр Владислав Косиняк-Камиш и Головня, который в этот момент делает фото.

Это фото вызвало критику среди польских политиков, которые, в частности, писали, что спикер Сейма «вел себя как старшеклассник на экскурсии» и должен быть серьезнее.

Сам Головня объяснил, что фотографировал «не себя, а тех тысяч людей, заполняющих площадь Святого Петра».

Напомним, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в том, что они не соблюдали дресс-код на похоронах Папы Римского Франциска. Больше об этом читайте в новости.