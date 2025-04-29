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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Франція звинуватила Росію у низці кібератак - подробиці

Російські хакери атакували десятки французьких установ.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прапор Франції

Прапор Франції / © Associated Press

Росія відповідальна за серію кібератак, зокрема за хакерські атаки на передвиборчу кампанію Емманюеля Макрона в 2017 році.

Про це йдеться у заяві французького МЗС, передає ЄП.

Згідно з даними французької влади, Росія через свою військову розвідку, зокрема угруповання АРТ28 (Fancy Bear), здійснювала кібератаки на Францію.

За даними МЗС Франції, з 2021 року російські хакери атакували десятки установ у Франції, зокрема державні служби, приватні підприємства та організацію, що займається підготовкою Олімпійських ігор 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто причетний до кібератаки на державні реєстри Мін’юсту.

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