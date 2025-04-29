Прапор Франції / © Associated Press

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Росія відповідальна за серію кібератак, зокрема за хакерські атаки на передвиборчу кампанію Емманюеля Макрона в 2017 році.

Про це йдеться у заяві французького МЗС, передає ЄП.

Згідно з даними французької влади, Росія через свою військову розвідку, зокрема угруповання АРТ28 (Fancy Bear), здійснювала кібератаки на Францію.

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За даними МЗС Франції, з 2021 року російські хакери атакували десятки установ у Франції, зокрема державні служби, приватні підприємства та організацію, що займається підготовкою Олімпійських ігор 2024 року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто причетний до кібератаки на державні реєстри Мін’юсту.