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Франція звинуватила Росію у низці кібератак - подробиці
Російські хакери атакували десятки французьких установ.
Росія відповідальна за серію кібератак, зокрема за хакерські атаки на передвиборчу кампанію Емманюеля Макрона в 2017 році.
Про це йдеться у заяві французького МЗС, передає ЄП.
Згідно з даними французької влади, Росія через свою військову розвідку, зокрема угруповання АРТ28 (Fancy Bear), здійснювала кібератаки на Францію.
За даними МЗС Франції, з 2021 року російські хакери атакували десятки установ у Франції, зокрема державні служби, приватні підприємства та організацію, що займається підготовкою Олімпійських ігор 2024 року.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто причетний до кібератаки на державні реєстри Мін’юсту.