Франция обвинила Россию в ряде кибератак - подробности

Флаг Франции / © Associated Press

Реклама

Россия ответственна за серию кибератак, в том числе за хакерские атаки на предвыборную кампанию Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Об этом говорится в заявлении французского МИД, передает ЕП.

Согласно данным французских властей, Россия через свою военную разведку, в частности, группировку АРТ28 (Fancy Bear), осуществляла кибератаки на Францию.

Реклама

По данным МИД Франции, с 2021 года российские хакеры атаковали десятки учреждений во Франции, в частности, государственные службы, частные предприятия и организацию, занимающуюся подготовкой Олимпийских игр 2024 года.

Напомним, ранее мы писали о том, кто причастен к кибератаке на государственные реестры Минюста.