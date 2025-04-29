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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Франция обвинила Россию в ряде кибератак - подробности

Российские хакеры атаковали десятки французских учреждений.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Флаг Франции

Флаг Франции / © Associated Press

Россия ответственна за серию кибератак, в том числе за хакерские атаки на предвыборную кампанию Эмманюэля Макрона в 2017 году.

Об этом говорится в заявлении французского МИД, передает ЕП.

Согласно данным французских властей, Россия через свою военную разведку, в частности, группировку АРТ28 (Fancy Bear), осуществляла кибератаки на Францию.

По данным МИД Франции, с 2021 года российские хакеры атаковали десятки учреждений во Франции, в частности, государственные службы, частные предприятия и организацию, занимающуюся подготовкой Олимпийских игр 2024 года.

Напомним, ранее мы писали о том, кто причастен к кибератаке на государственные реестры Минюста.

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