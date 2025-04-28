Міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф / © Associated Press

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Військове вторгнення з боку сусідньої Індії є неминучим після смертельної атаки бойовиків на туристів у Кашмірі минулого тижня на тлі зростання напруженості між двома ядерними державами.

Про це заявив міністр оборони Пакистану Хаваджа Мухаммад Асиф в інтерв’ю агентству Reuters.

Внаслідок нападу бойовиків загинули 26 осіб, що викликало обурення в Індії, де переважають індуїсти, а також заклики до дій проти мусульманського Пакистану. Індія звинувачує Пакистан у підтримці бойовиків у Кашмірі — регіоні, на який претендують обидві країни і за який вони вже вели дві війни.

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«Ми посилили наші сили, бо це зараз неминуче. У цій ситуації потрібно ухвалити певні стратегічні рішення, і такі рішення вже прийняті», — заявив він.

Асиф зазначив, що риторика Індії стає дедалі жорсткішою, і що пакистанські військові вже повідомили уряд про можливість індійського нападу. Він не став розкривати подробиці причин, через які вважає вторгнення неминучим.

Після атаки в Кашмірі Індія ідентифікувала двох імовірних бойовиків як громадян Пакистану. Ісламабад заперечив будь-яку причетність і закликав провести нейтральне розслідування.

Асиф заявив, що Пакистан перебуває у стані підвищеної готовності і застосує свій ядерний арсенал лише у разі «безпосередньої загрози нашому існуванню».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що аналітикиня пояснила, чи може конфлікт між Пакистаном та Індією перерости у ядерну війну.