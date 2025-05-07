Индия атаковала Пакистан — Reuters (видео)

Индия нанесла ракетные удары по Пакистану Фото: скрин видео

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Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. В частности, атаковано 9 объектов в рамках операции «Синдур».

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на видео и слова очевидцев.

Индийские вооруженные силы начали операцию «Синдур», нанеся удары по девяти объектам в Пакистане в районе гор, окружающих город Музаффарабад, административный центр пакистанской территории Азад Джамму и Кашмир., говорится в сообщении.

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Дата публикации 23:51, 06.05.25 Количество просмотров 50 Индия нанесла удары по Пакистану — СМИ

«Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Никакие пакистанские военные объекты не стали целью атаки», — заявили в правительстве Индии.

В Кашмире отключилось электричество. Пакистан заявил, что «ответит на неспровоцированную агрессию Индии».

Впоследствии стало известно об ответном ударе Пакистана по Индии. Об этом сообщило местное агентство SAMAA TV со ссылкой на источники.

Напомним, ранее Индия прекратила поставки воды в Пакистан.

А 30 апреля речь шла о том, что Индия может напасть на Пакистан в ближайшее время.

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