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Угроза войны: Индия прекратила поставки воды в Пакистан: что известно
Индия и Пакистан имеют давний спор по воде из реки Инд.
Индия прекратила поставки воды в Пакистан. Сначала индийская сторона перекрыла поток через дамбу Баглихар и готовит аналогичные действия на дамбе Кишанганга.
Об этом сообщает India TV.
Накануне Индия приостановила действие многолетнего договора о водах реки Инд в ответ на террористическую атаку в Пахалгаме в Джамму и Кашмире, в результате которой погибли 26 человек. Документ, заключенный при посредничестве Всемирного банка, регулировал использование реки Инд и ее приток между Индией и Пакистаном с 1960 года.
Плотина Баглихар на реке Ченаб давно является предметом спора между двумя соседями, и Пакистан ранее обращался в арбитраж Всемирного банка.
Плотина Кишанганга подверглась юридическому и дипломатическому контролю, особенно в связи с ее влиянием на реку Нилум, прилив Джелам.
Ранее, 30 апреля, речь шла о том, что Индия может напасть на Пакистан в ближайшие сутки — 24-36 часов.