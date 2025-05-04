Загроза війни: Індія припинила постачання води до Пакистану

Прапор Індії / © pixabay.com

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Індія припинила постачання води до Пакистану. Спершу індійська сторона перекрила потік через греблю Багліхар і готує аналогічні дії на греблі Кішанганга.

Про це повідомляє India TV.

Напередодні Індія призупинила дію багаторічного договору про води річки Інд у відповідь на терористичну атаку в Пахалгамі в Джамму та Кашмірі, внаслідок якої загинули 26 людей. Документ, укладений за посередництва Світового банку, регулював використання річки Інд та її приток між Індією та Пакистаном з 1960 року.

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Гребля Багліхар на річці Ченаб давно є предметом суперечки між двома сусідами, і Пакистан раніше звертався до арбітражу Світового банку.

Гребля Кішанганга зазнала юридичного та дипломатичного контролю, особливо у зв'язку з її впливом на річку Нілум, приплив Джелам.

Раніше, 30 квітня, йшлося про те, що Індія може напасти на Пакистан протягом найближчої доби — 24-36 годин.