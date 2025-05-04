Фіцо відреагував на попередження Зеленського щодо параду 9 травня у Москві

Прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо з насмішкою відреагував на попередження Президента України Володимира Зеленського щодо можливої загрози під час святкування 9 травня в Москві. Очільник словацького уряду заявив, що не планує скасовувати візит до Росії попри застереження українського лідера.

Про це він розповів під час конференції.

Фіцо заявив, що попередження українського президента Володимира Зеленського про можливу загрозу для іноземців на параді в Москві 9 травня звучить як погроза. Зеленський своєю чергою на пресконференції того дня зауважив, що Росія може спробувати використати провокації під час святкувань, аби звинуватити Україну у якихось неправомірних діях.

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Він засудив звернення українського лідера до іноземних лідерів, та підкреслив що Володимир Зеленський та всі, хто роблять такі заяви, «змішують минуле з сьогоденням».

«Я відкидаю такі погрози з міркувань безпеки. Я повністю поважаю те, що безпека учасників є внутрішньою справою Росії. Але якщо пан Зеленський вважає, що його вигуки змусять іноземні делегації не приїхати, то він глибоко помиляється. Але я мусив висловити своє засудження такого способу висловлювання», — сказав він.

Політик заявив, що йому шкода через заяви Володимира Зеленського та інших, які, на його думку, змішують минуле з сучасністю. Фіцо також критикував Україну за відмову від пропозиції про перемир’я з нагоди святкування 80-ї річниці перемоги. Він додав, що якщо Зеленський не має наміру привітати зі святом, то він міг би хоча б «промовчати».

«Це велика неповага, коли хтось країні, яка мала найбільший внесок у перемогу над фашизмом і понесла абсолютно найбільші жертви, які ми можемо собі уявити, каже: „Ну святкуйте, ми вам там може кинемо якийсь дрон чи щось подібне“. Для мене це неприйнятні речі, — додав Фіцо.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Олександр Вучич захворіли напередодні поїздки до Москви на парад 9 травня.

Також повідомлялось, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що попри вимоги ЄС все ж має намір поїхати на парад до Москви 9 травня.