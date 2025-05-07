"Интер" в сумасшедшем матче одолел "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов (видео)

"Интер" – "Барселона" / © Associated Press

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Итальянский "Интер" победил испанскую "Барселону" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Основное время поединка на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилось со счетом 3:3 , а в экстра-таймах "нерадзурри" вырвали победу – 4:3 .

В первой встрече, которая состоялась 30 апреля в Барселоне, клубы не определили победителя в результативной голевой перестрелке (3:3). Поэтому перед ответной игрой они имели равные шансы на выход в финал турнира.

На 21-й минуте матча "нерадзурри" открыли счет. Фрэнки Де Йонг "обрезался" на собственной половине поля, что привело к голевой атаке миланцев – Дензел Дюмфрис отдал ассист, а Лаутаро Мартинес расстрелял пустые ворота.

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Перед перерывом подопечные Симоне Индзаги увеличили свое преимущество в счете – защитник "сине-гранатовых" Пау Кубарси сбил Лаутаро Мартинеса в своей штрафной площадке. Пенальти уверенно реализовал Хакан Чалханоглу, пробив в левый нижний угол.

На старте второго тайма "Интер" мог делать счет разгромным – на 52-й минуте Франческо Ачерби нанес точный удар головой после навеса Чалханоглу со штрафного, но гол не был засчитан из-за офсайда.

На 54-й минуте каталонцы сократили отставание в счете – Эрик Гарсия слета пробил под перекладину после подачи Херарда Мартина с левого фланга.

На 60-й минуте подопечные Ханси Флика восстановили паритет в противостоянии – Дани Ольмо головой на дальней штанге замкнул навес Херарда Мартина с левого фланга.

На 87-й минуте "Барселона" вышла вперед – Рафинья пробил в дальний угол после того, как с его первым ударом справился Ян Зоммер.

Однако в компенсированное время "Интер" сравнял счет (3:3) и перевел игру в экстра-таймы – Франческо Ачерби на 90+3-й минуте. забил в ближнюю "девятку" после прострела Дюмфриса с правого фланга.

В первом экстра-тайме миланский клуб снова вышел вперед – на 99-й минуте Давиде Фраттези точно пробил под дальнюю штангу после скидки от Мехди Тареми. Именно этот гол стал решающим и вывел "Интер" в финал Лиги чемпионов.

Обзор матча "Интер" – "Барселона"

Будет добавлен в скором времени.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сильнейшего выясняют лондонский "Арсенал" и ПСЖ. Первый поединок английский клуб дома проиграл со счетом 0:1, ответный матч состоится в среду, 7 мая, в Париже.

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.