Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

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29/30 апреля и 6/7 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают вести четыре клуба: "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), ПСЖ (Франция) и "Арсенал" (Англия).

В 1/2 финала "Арсенал" встретится с ПСЖ, а "Барселона" сразится с "Интером". Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал.

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Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов

Первые матчи

Вторник, 29 апреля

22:00 "Арсенал" – ПСЖ

Среда, 30 апреля

22:00 "Барселона" – "Интер"

Ответные матчи

Вторник, 6 мая

22:00 "Интер" – "Барселона"

Среда, 7 мая

22:00 ПСЖ – "Арсенал"

Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Напомним, в прошлом году победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию" и обновил абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.

Защитить титул подопечные Карло Анчелотти не смогли, вылетев в четвертьфинале от "Арсенала".