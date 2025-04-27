- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей 1/2 финала
Борьбу за трофей продолжают по одному клубу из Англии, Испании, Италии и Франции.
29/30 апреля и 6/7 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Борьбу за победу в самом престижном евротурнире продолжают вести четыре клуба: "Барселона" (Испания), "Интер" (Италия), ПСЖ (Франция) и "Арсенал" (Англия).
В 1/2 финала "Арсенал" встретится с ПСЖ, а "Барселона" сразится с "Интером". Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал.
Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги чемпионов
Первые матчи
Вторник, 29 апреля
22:00 "Арсенал" – ПСЖ
Среда, 30 апреля
22:00 "Барселона" – "Интер"
Ответные матчи
Вторник, 6 мая
22:00 "Интер" – "Барселона"
Среда, 7 мая
22:00 ПСЖ – "Арсенал"
Финал турнира запланирован 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене.
Напомним, в прошлом году победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию" и обновил абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.
Защитить титул подопечные Карло Анчелотти не смогли, вылетев в четвертьфинале от "Арсенала".