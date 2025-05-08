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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Определились финалисты Лиги чемпионов-2024/25: когда и где разыграют трофей

В решающем поединке турнира сойдутся миланский "Интер" и парижский ПСЖ.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Лиги чемпионов

Трофей Лиги чемпионов / © Associated Press

Стали известны имена обоих финалистов Лиги чемпионов сезона-2024/25.

В финальном матче самого престижного клубного евротурнира встретятся миланский "Интер" и парижский ПСЖ.

В полуфинале "Интер" в экстра-таймах одолел "Барселону" после того, как основное время обоих поединков между командами завершилось вничью 3:3.

Любопытно, что "Интер" и "Барселона" повторили рекорд результативности полуфиналов Лиги чемпионов.

В другом полуфинальном противостоянии ПСЖ осилил лондонский "Арсенал". После выездной победы со счетом 1:0 парижский клуб дома также обыграл (2:1) команду украинца Александра Зинченко, который обе встречи провел на скамейке для запасных.

Финал Лиги чемпионов между "Интером" и ПСЖ состоится 31 мая на "Альянц Арене" в Мюнхене .

Напомним, в прошлом году победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию" и обновил абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.

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Дата публикации
Количество просмотров
60
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