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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів-2024/25: коли та де розіграють трофей

У вирішальному поєдинку турніру зійдуться міланський "Інтер" і паризький ПСЖ.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги чемпіонів

Трофей Ліги чемпіонів / © Associated Press

Стали відомі імена обох фіналістів Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

У фінальному матчі найпретижнішого клубного євротурніру зустрінуться міланський "Інтер" і паризький ПСЖ.

У півфіналі "Інтер" в екстратаймах здолав "Барселону" після того, як основний час обох поєдинків між командами завершився внічию 3:3.

Цікаво, що "Інтер" і "Барселона" повторили рекорд результативності півфіналів Ліги чемпіонів.

В іншому півфінальному протистоянні ПСЖ подужав лондонський "Арсенал". Після виїзної перемоги з рахунком 1:0 паризький клуб удома також обіграв (2:1) команду українця Олександра Зінченка, який обидві зустрічі провів на лавці для запасних.

Фінал Ліги чемпіонів між "Інтером" і ПСЖ відбудеться 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

Нагадаємо, торік переможцем Ліги чемпіонів став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію" та оновив абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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