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День ангела 8 травня: кого та як вітати з іменинами
8 травня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 травня
8 травня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Івана.
Арсеній — давньогрецьке походження, означає “зрілий”. В дитинстві замкнутий, дещо егоїстичний. В дорослому віці стає креативним, часто творчим.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає добродушним, неквапливим, працьовитим.
День ангела 8 травня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поряд, даруючи тобі захист, мудрість і підтримку на життєвому шляху. Бажаю, щоб цей день приніс тобі радість і гармонію, а кожен наступний день був сповнений добробуту та удачі. Щастя тобі, здоров’я і Божого благословення!
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Нехай твій ангел-хранитель оберігає тебе від всього лихого, а всі твої бажання здійснюються з його допомогою. Бажаю, щоб твоя душа була спокійною, а серце відкрите для любові та добра. Нехай цей день подарує тобі теплоту і світло, а життя буде сповнене щастя.
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В цей прекрасний день твоїх ангельських іменин хочу побажати, щоб твій ангел завжди був тобі на допомогу. Нехай твій шлях буде світлим і легким, а всі твої мрії здійснюються під його наглядом. Бажаю здоров’я, радості та безмежного щастя в кожному дні!
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Нехай твій ангел завжди захищає тебе від біди та дарує тепло і любов. Бажаю тобі сил і віри в себе, щоб ти завжди знаходив (ла) сили для подолання труднощів і досягав (ла) своїх цілей. Щастя, миру в душі та гармонії у всьому!
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Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, даруючи тобі мир, спокій і настанови у складних ситуаціях. Нехай цей день принесе тобі радість, а серце наповниться гармонією. Бажаю здоров’я, удачі і невичерпної енергії на твоєму шляху до щастя!