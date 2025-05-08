День ангела 8 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 8 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 8 травня

8 травня 2025 року привітайте з іменинами Арсенія, Івана.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає “зрілий”. В дитинстві замкнутий, дещо егоїстичний. В дорослому віці стає креативним, часто творчим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає добродушним, неквапливим, працьовитим.

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День ангела 8 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 травня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з чудовим святом — твоїм Днем Ангела! Нехай твій покровитель завжди буде поряд, даруючи тобі захист, мудрість і підтримку на життєвому шляху. Бажаю, щоб цей день приніс тобі радість і гармонію, а кожен наступний день був сповнений добробуту та удачі. Щастя тобі, здоров’я і Божого благословення!

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Нехай твій ангел-хранитель оберігає тебе від всього лихого, а всі твої бажання здійснюються з його допомогою. Бажаю, щоб твоя душа була спокійною, а серце відкрите для любові та добра. Нехай цей день подарує тобі теплоту і світло, а життя буде сповнене щастя.

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В цей прекрасний день твоїх ангельських іменин хочу побажати, щоб твій ангел завжди був тобі на допомогу. Нехай твій шлях буде світлим і легким, а всі твої мрії здійснюються під його наглядом. Бажаю здоров’я, радості та безмежного щастя в кожному дні!

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Нехай твій ангел завжди захищає тебе від біди та дарує тепло і любов. Бажаю тобі сил і віри в себе, щоб ти завжди знаходив (ла) сили для подолання труднощів і досягав (ла) своїх цілей. Щастя, миру в душі та гармонії у всьому!

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Вітаю тебе з Днем Ангела і бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, даруючи тобі мир, спокій і настанови у складних ситуаціях. Нехай цей день принесе тобі радість, а серце наповниться гармонією. Бажаю здоров’я, удачі і невичерпної енергії на твоєму шляху до щастя!