- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Інтер – Барселона: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Текстовий репортаж другого півфінального поєдинку між міланським і каталонським клубами.
У вівторок, 6 травня, італійський "Інтер" прийматиме іспанську "Барселону" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У першій зустрічі, яка відбулася 30 квітня у Барселоні, клуби не визначили переможця у результативній гольовій перестрілці (3:3).
В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують лондонський "Арсенал" і ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Інтер" – "Барселона".