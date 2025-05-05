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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Інтер – Барселона: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж другого півфінального поєдинку між міланським і каталонським клубами.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Інтер"

"Барселона" – "Інтер" / © Associated Press

У вівторок, 6 травня, італійський "Інтер" прийматиме іспанську "Барселону" в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі, яка відбулася 30 квітня у Барселоні, клуби не визначили переможця у результативній гольовій перестрілці (3:3).

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують лондонський "Арсенал" і ПСЖ. Перший поєдинок англійський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться у середу, 7 травня, в Парижі.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Інтер" – "Барселона".

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