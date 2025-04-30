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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Барселона" та "Інтер" не визначили переможця у шаленому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Каталонці та міланці влаштували надрезультативну гольову перестрілку в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Барселона" – "Інтер"

"Барселона" – "Інтер" / © Associated Press

Іспанська "Барселона" зіграла внічию з італійським "Інтером" у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 3:3.

"Нерадзуррі" відкрили рахунок уже на 31-й секунді зустрічі – Маркус Тюрам забив ударом п'ятою в дальній кут після прострілу Дензела Дюмфріса з правого флангу. Це найшвидший гол в історії півфіналів Ліги чемпіонів.

На 21-й хвилині підопічні Сімоне Індзагі збільшили свою перевагу в рахунку – подача з кутового від Хакана Чалханоглу завершилась скиданням головою від Франческо Ачербі та точним ударом у падінні від Дюмфріса.

На 24-й хвилині каталонці скоротили відставання – 17-річний Ламін Ямаль увійшов до штрафного майданчика суперника та ефектно поцілив у дальній кут.

Уже через дві хвилини Ямаль міг зрівнювати рахунок, але його удар з гострого кута перевів у поперечину воротар міланців Янн Зоммер.

Проте на 38-й хвилині підопічні Гансі Фліка все ж відігралися – Педрі з правого флангу виконав закидання на дальню стійку, Рафінья головою скинув у центр, а Ферран Торрес переправив м'яч у ворота.

У другому таймі команди продовжили забивати голи. На 63-й хвилині "Інтер" знову вирвався вперед – Дюмфріс оформив дубль, головою замкнувши подачу Чалханоглу з кутового.

Але вже на 66-й хвилині "Барселона" відновила паритет у грі – Рафінья після розіграшу кутового шикарним дальнім ударом вколотив під поперечину, але автогол записали на Зоммера, від спини якого м'яч опинився у воротах.

Наприкінці матчу "синьо-гранатові" створили кілька хороших моментів і могли вирвати перемогу, але на 87-й хвилині Ямаль влучив у поперечину, а в компенсований час потужний дальній удар Рафіньї потягнув Зоммер.

Огляд матчу "Барселона" – "Інтер"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Інтером" і "Барселоною" відбудеться 6 травня в Мілані.

В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів сильнішого з'ясовують англійський "Арсенал" і французький ПСЖ. Перший поєдинок лондонський клуб удома програв з рахунком 0:1, матч-відповідь відбудеться 7 травня в Парижі.

Фінал турніру заплановано 31 травня на "Альянц Арені" в Мюнхені.

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