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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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117
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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/2 фіналу

На трофей претендують два англійські клуби та по одній команді з Іспанії та Норвегії.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

1 та 8 травня відбудуться півфінальні матчі Ліги Європи сезону-2024/25.

Боротьбу за перемогу в другому за престижністю євротурнірі продовжували вести чотири клуби: "Буде-Глімт" (Норвегія), "Тоттенгем" (Англія), "Атлетик" Більбао (Іспанія) та "Манчестер Юнайтед" (Англія).

В 1/2 фіналу "Атлетик" позмагається з "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенгем" зійдеться з "Буде-Глімтом". Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу.

Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги Європи

Перші матчі

Четвер, 1 травня

22:00 "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Тоттенгем" – "Буде-Глімт"

Матчі-відповіді

Четвер, 8 травня

22:00 "Буде-Глімт" – "Тоттенгем"

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик"

Фінал турніру заплановано 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.

Нагадаємо, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".

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Дата публікації
Кількість переглядів
117
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