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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/2 фіналу
На трофей претендують два англійські клуби та по одній команді з Іспанії та Норвегії.
1 та 8 травня відбудуться півфінальні матчі Ліги Європи сезону-2024/25.
Боротьбу за перемогу в другому за престижністю євротурнірі продовжували вести чотири клуби: "Буде-Глімт" (Норвегія), "Тоттенгем" (Англія), "Атлетик" Більбао (Іспанія) та "Манчестер Юнайтед" (Англія).
В 1/2 фіналу "Атлетик" позмагається з "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенгем" зійдеться з "Буде-Глімтом". Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до фіналу.
Розклад і результати матчів 1/2 фіналу Ліги Європи
Перші матчі
Четвер, 1 травня
22:00 "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"
22:00 "Тоттенгем" – "Буде-Глімт"
Матчі-відповіді
Четвер, 8 травня
22:00 "Буде-Глімт" – "Тоттенгем"
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик"
Фінал турніру заплановано 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.
Нагадаємо, торік переможцем Ліги Європи стала італійська "Аталанта", яка у фіналі розгромила німецький "Баєр".