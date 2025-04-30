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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала
На трофей претендуют два английских клуба и по одной команде из Испании и Норвегии.
1 и 8 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2024/25.
Борьбу за победу во втором по престижности евротурнире продолжали вести четыре клуба: "Буде-Глимт" (Норвегия), "Тоттенхэм" (Англия), "Атлетик" Бильбао (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).
В 1/2 финала "Атлетик" сразится с "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенхэм" сойдется с "Буде-Глимтом". Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал.
Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги Европы
Первые матчи
Четверг, 1 мая
22:00 "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"
22:00 "Тоттенхэм" – "Буде-Глимт"
Ответные матчи
Четверг, 8 мая
22:00 "Буде-Глимт" – "Тоттенхэм"
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик"
Финал турнира запланирован 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.
Напомним, в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".