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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/2 финала

На трофей претендуют два английских клуба и по одной команде из Испании и Норвегии.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Лиги Европы

Трофей Лиги Европы / © Associated Press

1 и 8 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги Европы сезона-2024/25.

Борьбу за победу во втором по престижности евротурнире продолжали вести четыре клуба: "Буде-Глимт" (Норвегия), "Тоттенхэм" (Англия), "Атлетик" Бильбао (Испания) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).

В 1/2 финала "Атлетик" сразится с "Манчестер Юнайтед", а "Тоттенхэм" сойдется с "Буде-Глимтом". Победители двухматчевых противостояний выйдут в финал.

Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги Европы

Первые матчи

Четверг, 1 мая

22:00 "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Тоттенхэм" – "Буде-Глимт"

Ответные матчи

Четверг, 8 мая

22:00 "Буде-Глимт" – "Тоттенхэм"

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик"

Финал турнира запланирован 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.

Напомним, в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".

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Дата публикации
Количество просмотров
115
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