"Манчестер Юнайтед" разбил "Атлетик" в первом матче полуфинала Лиги Европы (видео)

"Атлетик" – "Манчестер Юнайтед" / © Associated Press

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"Манчестер Юнайтед" на выезде разгромил "Атлетик" Бильбао в первом матче 1/2 финала Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао завершился со счетом 0:3 .

"Красные дьяволы" открыли счет на 30-й минуте встречи – отличился Казэмиро.

На 35-й минуте баски остались в меньшинстве – Дани Вивиан "привез" пенальти и получил прямую красную карточку. Приговор с 11-метровой отметки успешно исполнил Бруно Фернандеш.

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На 45-й минуте "манкунианцы" сделали счет разгромным – Фернандеш оформил дубль.

Обзор матча "Атлетик" – "Манчестер Юнайтед"

Ответный матч между командами состоится в четверг, 8 мая, на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Отметим, что в первом поединке другой полуфинальной пары Лиги Европы английский "Тоттенхэм" дома обыграл норвежский "Буде-Глимт" со счетом 3:1.

Финал турнира запланирован 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.

Напомним, в прошлом году победителем Лиги Европы стала итальянская "Аталанта", которая в финале разгромила немецкий "Байер".