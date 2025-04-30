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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/2 финала
На победу в турнире претендуют по одному клубу из Испании, Италии, Англии и Швеции.
1 и 8 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги конференций сезона-2024/25.
Борьбу за победу в третьем по престижности евротурнире продолжали вести четыре клуба: "Бетис" (Испания), "Фиорентина" (Италия), "Челси" (Англия) и "Юргорден" (Швеция).
В 1/2 финала "Бетис" сразится с "Фиорентиной", а "Юргорден" попытается создать громкую сенсацию и выбить "Челси".
Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги конференций
Первые матчи
Четверг, 1 мая
22:00 "Бетис" – "Фиорентина"
22:00 "Юргорден" – "Челси"
Ответные матчи
Четверг, 8 мая
22:00 "Фиорентина" – "Бетис"
22:00 "Челси" – "Юргорден"
Финал турнира запланирован 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).
Напомним, в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной".