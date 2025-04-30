Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/2 финала

Трофей Лиги конференций / © Associated Press

Реклама

1 и 8 мая состоятся полуфинальные матчи Лиги конференций сезона-2024/25.

Борьбу за победу в третьем по престижности евротурнире продолжали вести четыре клуба: "Бетис" (Испания), "Фиорентина" (Италия), "Челси" (Англия) и "Юргорден" (Швеция).

В 1/2 финала "Бетис" сразится с "Фиорентиной", а "Юргорден" попытается создать громкую сенсацию и выбить "Челси".

Реклама

Расписание и результаты матчей 1/2 финала Лиги конференций

Первые матчи

Четверг, 1 мая

22:00 "Бетис" – "Фиорентина"

22:00 "Юргорден" – "Челси"

Ответные матчи

Четверг, 8 мая

22:00 "Фиорентина" – "Бетис"

22:00 "Челси" – "Юргорден"

Финал турнира запланирован 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной".