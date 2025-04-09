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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Четвертьфинальные поединки третьего по рангу евротурнира состоятся 10 и 17 апреля.
10 и 17 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2024/25.
Борьбу за победу в третьем по престижности евротурнире продолжают вести восемь клубов: "Бетис" (Испания), "Ягеллония" (Польша), "Целье" (Словения), "Фиорентина" (Италия), "Челси" (Англия), "Легия" (Польша), "Юргорден" (Швеция) и "Рапид" (Австрия).
Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал. Турнирная сетка на пути к финалу была сформирована ранее.
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций
Первые матчи
Четверг, 10 апреля
19:45 "Легия" – "Челси"
22:00 "Бетис" – "Ягеллония"
22:00 "Целье" – "Фиорентина"
22:00 "Юргорден" – "Рапид"
Ответные матчи
Четверг, 17 апреля
19:45 "Фиорентина" – "Целье"
19:45 "Ягеллония" – "Бетис"
22:00 "Рапид" – "Юргорден"
22:00 "Челси" – "Легия"
Лига конференций: пары 1/2 финала
"Бетис" / "Ягеллония" – "Целье" / "Фиорентина"
"Челси" / "Легия" – "Юргорден" / "Рапид"
Матчи 1/2 финала Лиги конференций состоятся 1 и 8 мая.
Финал турнира запланирован 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).