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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Лига конференций: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Четвертьфинальные поединки третьего по рангу евротурнира состоятся 10 и 17 апреля.

Автор публикации
Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Лиги конференций

Трофей Лиги конференций / © Associated Press

10 и 17 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2024/25.

Борьбу за победу в третьем по престижности евротурнире продолжают вести восемь клубов: "Бетис" (Испания), "Ягеллония" (Польша), "Целье" (Словения), "Фиорентина" (Италия), "Челси" (Англия), "Легия" (Польша), "Юргорден" (Швеция) и "Рапид" (Австрия).

Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал. Турнирная сетка на пути к финалу была сформирована ранее.

Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги конференций

Первые матчи

Четверг, 10 апреля

19:45 "Легия" – "Челси"

22:00 "Бетис" – "Ягеллония"

22:00 "Целье" – "Фиорентина"

22:00 "Юргорден" – "Рапид"

Ответные матчи

Четверг, 17 апреля

19:45 "Фиорентина" – "Целье"

19:45 "Ягеллония" – "Бетис"

22:00 "Рапид" – "Юргорден"

22:00 "Челси" – "Легия"

Лига конференций: пары 1/2 финала

"Бетис" / "Ягеллония" – "Целье" / "Фиорентина"

"Челси" / "Легия" – "Юргорден" / "Рапид"

Матчи 1/2 финала Лиги конференций состоятся 1 и 8 мая.

Финал турнира запланирован 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).

Дата публикации
Количество просмотров
68
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