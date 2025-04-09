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Лига Европы: расписание и результаты матчей 1/4 финала
Четвертьфинальные поединки второго по престижности евротурнира состоятся 10 и 17 апреля.
10 и 17 апреля будут сыграны матчи 1/4 финала Лиги Европы сезона-2024/25.
Борьбу за победу во втором по престижности евротурнире продолжают вести восемь клубов: "Буде-Глимт" (Норвегия), "Лацио" (Италия), "Тоттенхэм" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Атлетик" Бильбао (Испания), "Лион" (Франция) и "Манчестер Юнайтед" (Англия).
Победители двухматчевых противостояний выйдут в полуфинал. Турнирная сетка на пути к финалу была сформирована ранее.
Расписание и результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы
Первые матчи
Четверг, 10 апреля
19:45 "Буде-Глимт" – "Лацио"
22:00 "Лион" – "Манчестер Юнайтед"
22:00 "Рейнджерс" – "Атлетик"
22:00 "Тоттенхэм" – "Айнтрахт"
Ответные матчи
Четверг, 17 апреля
22:00 "Айнтрахт" – "Тоттенхэм"
22:00 "Атлетик" – "Рейнджерс"
22:00 "Лацио" – "Буде-Глимт"
22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Лион"
Лига Европы: пары 1/2 финала
"Буде-Глимт" / "Лацио" – "Тоттенхэм" / "Айнтрахт"
"Рейнджерс" / "Атлетик" Бильбао – "Лион" / "Манчестер Юнайтед"
Матчи 1/2 финала Лиги Европы состоятся 1 и 8 мая.
Финал турнира запланирован 21 мая на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.