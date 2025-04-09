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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга Європи: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Чвертьфінальні поєдинки другого за престижністю євротурніру відбудуться 10 та 17 квітня.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

10 та 17 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону-2024/25.

Боротьбу за перемогу в другому за престижністю євротурнірі продовжують вести вісім клубів: "Буде-Глімт" (Норвегія), "Лаціо" (Італія), "Тоттенгем" (Англія), "Айнтрахт" (Німеччина), "Рейнджерс" (Шотландія), "Атлетик" Більбао (Іспанія), "Ліон" (Франція) та "Манчестер Юнайтед" (Англія).

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. Турнірну сітку на шляху до фіналу було сформовано раніше.

Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги Європи

Перші матчі

Четвер, 10 квітня

19:45 "Буде-Глімт" – "Лаціо"

22:00 "Ліон" – "Манчестер Юнайтед"

22:00 "Рейнджерс" – "Атлетик"

22:00 "Тоттенгем" – "Айнтрахт"

Матчі-відповіді

Четвер, 17 квітня

22:00 "Айнтрахт" – "Тоттенгем"

22:00 "Атлетик" – "Рейнджерс"

22:00 "Лаціо" – "Буде-Глімт"

22:00 "Манчестер Юнайтед" – "Ліон"

Ліга Європи: пари 1/2 фіналу

"Буде-Глімт" / "Лаціо" – "Тоттенгем" / "Айнтрахт"

"Рейнджерс" / "Атлетик" Більбао – "Ліон" / "Манчестер Юнайтед"

Матчі 1/2 фіналу Ліги Європи відбудуться 1 та 8 травня.

Фінал турніру заплановано 21 травня на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао.

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