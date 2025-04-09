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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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68
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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу

Чвертьфінальні поєдинки третього за рангом євротурніру відбудуться 10 та 17 квітня.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги конференцій

Трофей Ліги конференцій / © Associated Press

10 та 17 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.

Боротьбу за перемогу в третьому за престижністю євротурнірі продовжують вести вісім клубів: "Бетіс" (Іспанія), "Ягеллонія" (Польща), "Цельє" (Словенія), "Фіорентина" (Італія), "Челсі" (Англія), "Легія" (Польща), "Юргорден" (Швеція) та "Рапід" (Австрія).

Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. Турнірну сітку на шляху до фіналу було сформовано раніше.

Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій

Перші матчі

Четвер, 10 квітня

19:45 "Легія" – "Челсі"

22:00 "Бетіс" – "Ягеллонія"

22:00 "Цельє" – "Фіорентина"

22:00 "Юргорден" – "Рапід"

Матчі-відповіді

Четвер, 17 квітня

19:45 "Фіорентина" – "Цельє"

19:45 "Ягеллонія" – "Бетіс"

22:00 "Рапід" – "Юргорден"

22:00 "Челсі" – "Легія"

Ліга конференцій: пари 1/2 фіналу

"Бетіс" / "Ягеллонія" – "Цельє" / "Фіорентина"

"Челсі" / "Легія" – "Юргорден" / "Рапід"

Матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 1 та 8 травня.

Фінал турніру заплановано 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).

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