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Ліга конференцій: розклад і результати матчів 1/4 фіналу
Чвертьфінальні поєдинки третього за рангом євротурніру відбудуться 10 та 17 квітня.
10 та 17 квітня будуть зіграні матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2024/25.
Боротьбу за перемогу в третьому за престижністю євротурнірі продовжують вести вісім клубів: "Бетіс" (Іспанія), "Ягеллонія" (Польща), "Цельє" (Словенія), "Фіорентина" (Італія), "Челсі" (Англія), "Легія" (Польща), "Юргорден" (Швеція) та "Рапід" (Австрія).
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до півфіналу. Турнірну сітку на шляху до фіналу було сформовано раніше.
Розклад і результати матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій
Перші матчі
Четвер, 10 квітня
19:45 "Легія" – "Челсі"
22:00 "Бетіс" – "Ягеллонія"
22:00 "Цельє" – "Фіорентина"
22:00 "Юргорден" – "Рапід"
Матчі-відповіді
Четвер, 17 квітня
19:45 "Фіорентина" – "Цельє"
19:45 "Ягеллонія" – "Бетіс"
22:00 "Рапід" – "Юргорден"
22:00 "Челсі" – "Легія"
Ліга конференцій: пари 1/2 фіналу
"Бетіс" / "Ягеллонія" – "Цельє" / "Фіорентина"
"Челсі" / "Легія" – "Юргорден" / "Рапід"
Матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій відбудуться 1 та 8 травня.
Фінал турніру заплановано 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).