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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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325
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1 хв

Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 18 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.

  • Ворожі БпЛА у центрі Сумщини — курсом на південний захід.

  • «Шахеди» на сході Чернігівщини — прямують на захід.

  • Кілька груп «шахедів» на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини — курсом на Київщину!

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні удари російських безпілотників по Дніпру. РФ вбила трьох осіб. Зокрема, загинула 17-річна дівчина.

Ми раніше інформували, що армія РФ використовує для ударів по Україні безпілотники, що споряджені отруйними речовинами.

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