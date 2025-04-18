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- Війна
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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 18 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі.
Ворожі БпЛА у центрі Сумщини — курсом на південний захід.
«Шахеди» на сході Чернігівщини — прямують на захід.
Кілька груп «шахедів» на півночі Полтавщини та на півдні Чернігівщини — курсом на Київщину!
Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічні удари російських безпілотників по Дніпру. РФ вбила трьох осіб. Зокрема, загинула 17-річна дівчина.
Ми раніше інформували, що армія РФ використовує для ударів по Україні безпілотники, що споряджені отруйними речовинами.