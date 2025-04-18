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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Враг атакует Украину БПЛА: направление движения

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.

  • Вражеские БпЛА в центре Сумщины - курсом на юго-запад.

  • «Шахеды» на востоке Черниговщины – направляются на запад.

  • Несколько групп шахедов на севере Полтавщины и на юге Черниговщины — курсом на Киевщину!

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары российских беспилотников по Днепру. РФ убила троих человек. В частности, погибла 17-летняя девушка .

Мы ранее информировали, что армия РФ использует для ударов по Украине снаряженные ядовитыми веществами беспилотники .

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