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Враг атакует Украину БПЛА: направление движения
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 18 апреля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера.
Вражеские БпЛА в центре Сумщины - курсом на юго-запад.
«Шахеды» на востоке Черниговщины – направляются на запад.
Несколько групп шахедов на севере Полтавщины и на юге Черниговщины — курсом на Киевщину!
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночные удары российских беспилотников по Днепру. РФ убила троих человек. В частности, погибла 17-летняя девушка .
Мы ранее информировали, что армия РФ использует для ударов по Украине снаряженные ядовитыми веществами беспилотники .