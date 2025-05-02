"Челси" одержал разгромную победу в первой полуфинальной игре Лиги конференций (видео)

"Челси" / © Associated Press

Реклама

Лондонский "Челси" на выезде разгромил шведский "Юргорден" в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сезона-2024/25. Поединок в Стокгольме завершился со счетом 1:4 .

Гости открыли счет на 13-й минуте усилиями Джейдона Санчо. На 43-й минуте Нони Мадуэке укрепил преимущество английского клуба.

После перерыва подопечные Энцо Марески забили еще дважды – дубль оформил Николас Джексон, отличившись на 59-й и 65-й минутах.

Реклама

На 68-й минуте хозяева поля забили гол престижа, автором которого стал Исаак Алемаеху Мулугета.

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик не попал в заявку на игру, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

Обзор матча "Юргорден" – "Челси"

Ответный матч между командами состоится в четверг, 8 мая, на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Отметим, что в первом поединке другой полуфинальной пары Лиги конференций испанский "Бетис" дома обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 2:1.

Финал турнира запланирован 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной".