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Определились финалисты Лиги конференций: кто разыграет трофей
В финале третьего по престижности евротурнира сразятся "Челси" и "Бетис".
Стали известны имена обоих финалистов Лиги конференций сезона-2024/25.
В решающем матче третьего по престижности клубного евротурнира сразятся английский "Челси" и испанский "Бетис" .
В полуфинале лондонцы без отстраненного из-за положительной допинг-пробы украинского вингера Михаила Мудрика дважды обыграли шведский "Юргорден" (4:1, 1:0).
В свою очередь, "зелено-белые" по итогам экстра-таймов прошли итальянскую "Фиоретину" – ответный матч завершился со счетом 2:2, в первой игре испанский клуб победил со счетом 2:1.
Финал Лиги конференций состоится 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).
Отметим, что в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной".
Ранее сообщалось, что определились финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы.