Определились финалисты Лиги конференций: кто разыграет трофей

"Челси" / © Associated Press

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Стали известны имена обоих финалистов Лиги конференций сезона-2024/25.

В решающем матче третьего по престижности клубного евротурнира сразятся английский "Челси" и испанский "Бетис" .

В полуфинале лондонцы без отстраненного из-за положительной допинг-пробы украинского вингера Михаила Мудрика дважды обыграли шведский "Юргорден" (4:1, 1:0).

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В свою очередь, "зелено-белые" по итогам экстра-таймов прошли итальянскую "Фиоретину" – ответный матч завершился со счетом 2:2, в первой игре испанский клуб победил со счетом 2:1.

Финал Лиги конференций состоится 28 мая на Городском стадионе во Вроцлаве (Польша).

Отметим, что в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над "Фиорентиной".

Ранее сообщалось, что определились финалисты Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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