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Визначилися фіналісти Ліги конференцій: хто розіграє трофей
У фіналі третього за престижністю євротурніру позмагаються "Челсі" та "Бетіс".
Стали відомі імена обох фіналістів Ліги конференцій сезону-2024/25.
У вирішальному матчі третього за престижністю клубного євротурніру позмагаються англійський "Челсі" та іспанський "Бетіс".
У півфіналі лондонці без відстороненого через позитивну допінг-пробу українського вінгера Михайла Мудрика двічі обіграли шведський "Юргорден" (4:1, 1:0).
Своєю чергою, "зелено-білі" за підсумками екстратаймів пройшли італійську "Фіоретину" – матч-відповідь завершився з рахунком 2:2, у першій грі іспанський клуб переміг з рахунком 2:1.
Фінал Ліги конференцій відбудеться 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).
Зазначимо, що торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над "Фіорентиною".
Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти Ліги чемпіонів та Ліги Європи.