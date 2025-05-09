Визначилися фіналісти Ліги конференцій: хто розіграє трофей

"Челсі" / © Associated Press

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Стали відомі імена обох фіналістів Ліги конференцій сезону-2024/25.

У вирішальному матчі третього за престижністю клубного євротурніру позмагаються англійський "Челсі" та іспанський "Бетіс".

У півфіналі лондонці без відстороненого через позитивну допінг-пробу українського вінгера Михайла Мудрика двічі обіграли шведський "Юргорден" (4:1, 1:0).

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Своєю чергою, "зелено-білі" за підсумками екстратаймів пройшли італійську "Фіоретину" – матч-відповідь завершився з рахунком 2:2, у першій грі іспанський клуб переміг з рахунком 2:1.

Фінал Ліги конференцій відбудеться 28 травня на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща).

Зазначимо, що торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над "Фіорентиною".

Раніше повідомлялося, що визначилися фіналісти Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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