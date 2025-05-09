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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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США призывают к 30-дневному безоговорочному прекращению огня – Трамп

Американский президент Дональд Трамп остается приверженным обеспечению мира между Россией и Украиной вместе с европейцами.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня.

Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

"Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня, и обе страны будут отвечать за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции. Тысячи молодых солдат умирают еженедельно, и каждый должен хотеть, чтобы это прихотило, чтобы это приостановилось. между Россией и Украиной вместе с европейцами, и это будет крепкий мир. Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии по случаю 9 мая.

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