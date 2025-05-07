Пугалки Путина: представляет ли угрозу для Киева ракета "Орешник"

Кремль угрожает Киеву нанести удары «Орешником» / © ТСН.ua

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Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии по случаю 9 мая. При этом президент Владимир Зеленский предложил прекратить огонь не на несколько дней, а на 30 дней.

Реакция Кремля не заставила себя ждать — там начали угрожать нанести удары по Киеву баллистической ракетой «Орешник».

Что известно о «пугалках» Путина и представляют ли они угрозу Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Кремль грозится бить «Орешником» по целям в Киеве

В российских телеграм-каналах пишут, что Путин приказал армии выбрать цели в Киеве для удара «Орешником» в ответ на атаки ВСУ по Москве 9 мая.

Как утверждают российские пропагандисты, ВСУ якобы готовят «серьезные провокации» во время парада на День победы. Соответственно, в Кремле заявляют об «адекватном ответе» Киеву в случае атаки по российским позициям и объектам.

«Я хотел бы напомнить нашу позицию — огонь будет прекращен, но в случае, если взаимности со стороны киевского режима (так в РФ называют легитимную украинскую власть — ред.) не будет и будут продолжаться попытки наносить удары по нашим позициям, нашим объектам, то сразу же будет даваться адекватный ответ», — заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

Также он напомнил, что инициатива Путина о трехдневном перемирии по случаю Дня победы остается в силе.

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Реакция Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал информацию о вероятной атаке россиян «Орешником».

По его словам, россияне, которые просят о мире, в то же время не хотят прекращать огонь: они атакуют украинские города и гражданских людей дронами, «угрожают вундервафлей и переживают за парад, ради которого убивают мирных украинцев».

«Это состояние российской психики сегодня, психики их народа», — написал Ермак в соцсети Х.

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко убежден, что очередные «пугалки» от россиян вызваны страхом самой Москвы.

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«Вообще все эти страшилки про «орешник» означают очень простой месседж: не бейте по Москве, мы боимся, у нас есть «орешник», — написал Коваленко в Сети.

Также он напомнил, что у РФ был негативный опыт применения этих ракет при атаках на Украину.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что Путин «обожает информационные атаки» и подчеркнул, что не следует верить пропагандистам.

«путин обожает информационные атаки. Вспомните, как после удара пропагандистские СМИ накручивали уровень истерики. Поэтому давайте меньше тянуть в наше информационное пространство пропаганды (ибо именно на это все и рассчитано), а при объявлении воздушной тревоги — проходить в укрытие», — отметил Гончаренко в Telegram.

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Что стоит за угрозами Кремля

Военный эксперт Игорь Романенко отмечает, что угрозы Кремля (как ядерные, так и об уничтожении Киева) — это шантаж. По его словам, реальных последствий у них пока нет, однако ситуация может измениться после 9 мая.

Романенко отмечает, что пока сложно прогнозировать дальнейшее развитие событий.

В свою очередь аналитик Национального института стратегических исследований Алексей Ижак в эфире «Еспресо» заявил, что Россия шантажирует Украину, потому что боится сорвать визит президента Китая Си Цзиньпина.

«Кремль очень боится, что им испортят праздник и большой визит Си Цзиньпина в Москву. Они боятся, что он решит изменить планы и поедет в Швейцарию, где начинаются консультации между США и Китаем относительно тарифов», — пояснил эксперт.

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Именно поэтому, по мнению аналитика, Россия давит на Украину, чтобы она не создавала информационного или военного резонанса.

Насколько реальна угроза

После угроз Путина и Медведева относительно удара по Киеву «Орешником» военные эксперты Владислав Селезнев и Олег Жданов оценили риски.

Селезнев отметил, что отсутствие эвакуации дипломатов из Киева свидетельствует о низкой вероятности атаки. Он также подчеркнул, что предложение Путина о перемирии — попытка выиграть время для подготовки новых атак, как это уже было в апреле.

Эксперт напомнил, что два предыдущих пуска «Орешника» были неудачными, поэтому предположить, что третий пуск будет удачным, невозможно.

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Жданов оценил вероятность удара в 50/50, заметив, что, несмотря на популизм в заявлениях России, игнорировать угрозы не стоит из-за непредсказуемости Путина.

«Скажу так: учитывая безумие Путина, к его заявлениям нужно относиться все равно серьезно. Мы видели, что было в Днепре», — отметил эксперт.

Почему Россия боится атаки ВСУ

Бывший сотрудник СБУ, аналитик Иван Ступак убежден, что Украина не будет атаковать «Красную площадь» 9 мая, несмотря на то, что Россия пугает ударами по Киеву ракетами «Орешник». В Кремле опасаются ударов ВСУ по Москве, поэтому пытаются шантажировать, заявил эксперт в эфире Киев24.

По словам эксперта, Россия распространяет провокационные заявления, чтобы Украина не целилась по Московской области.

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Эксперт считает угрозы России попытками запугать, но Украина не планирует ударов, которые угрожали бы иностранным лидерам или мирным жителям. Вместо этого ВСУ сосредоточатся на стратегических целях, которые РФ оставила без защиты.

Что известно про ракету «Орешник»

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности, которая относится к классу «земля-земля». Согласно информации издания Defense Express, ее разрабатывали в РФ еще в начале 2010-х годов, если не раньше.

Согласно информации аналитиков, разработка «Орешника», вероятно, осуществлялась на основе готовых элементов других ракет, таких как «Ярс» и «Тополь».

Известно, что эта баллистическая ракета может быть снабжена как ядерной, так и обычной боеголовкой.

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Согласно информации украинских военных, она способна поражать цели со скоростью более 3,5 километра в секунду.

Она несет шесть боевых блоков, каждый из которых может содержать суббоеприпасы. Ввиду таких характеристик ее считают сложной мишенью для перехвата, хотя современные системы ПРО предназначены именно для противодействия такой угрозе.

Впервые Россия применила ракету 21 ноября 2024 во время атаки на город Днепр.

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