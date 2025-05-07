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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Парад 9 мая в Москве: еще один президент отказался приехать к Путину

Президент Азербайджана останется в Баку в день торжеств, которые запланированы на 9 мая в Москве.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Парад в Москве

Парад в Москве / © Associated Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет участвовать в торжествах в Москве, посвященных 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, которая состоится 9 мая.

Об этом сообщил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков, пишут РосСМИ.

«Поступило такое сообщение, что Алиев, к сожалению, не прилетит. Объяснили это тем, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — сказал он.

Также не приедет и президент Лаоса, как заявила российская сторона, Тхонглун Сисулит получил положительный тест на коронавирус и остался дома.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский заявлял о том, что Украина не может обеспечить другим странам безопасность их представителей во время запланированных поездок в Москву на парад 9 мая.

Кроме того, сообщалось, возможен ли массированный ракетный удар 9 мая по Украине.

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