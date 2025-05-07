В РФ ноют из-за атаки на аэродром с самолетами для "парада" в Москве

Самолет Миг-29 / © Associated Press

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Российский Z-блогер заявил, что якобы украинские беспилотники 7 мая атаковали аэродром в Подмосковье, где базируются самолеты, которые должны принять участие в параде в Москве 9 мая.

Об этом сообщает российское издание «Важные истории».

Российский военный блогер Fighterbomber заявил, что в ночь на 7 мая была атакована авиабаза «Кубинка» в Московской области.

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«Пытаются испортить нам парад и бьют по местам дислокации личного состава и техники — участников парада. Ночью беспилотниками атаковали аэродром Кубинка, где базируются наши пилотажные группы „Русские Витязи и „Стрижи“. На воздушной части показа этот удар никак не отразится, но сам факт», — говорится в заявлении Z-блогера.

Издание отметило, что пожары в районе аэродромов «Кубинка», а также «Шайковка» были зафиксированы на карте пожаров NASA.

Как сообщает украинский телеграм-канал Exilenova+, по предварительным данным, на аэродроме «Шайковка» горят цистерны с авиационным топливом и склад горюче-смазочных материалов.

Напомним, ночь на 7 мая россияне заявили об атаке на Москву. Сообщалось о группах беспилотников, направлявшихся в сторону российской столицы через несколько областей. Местные жители сообщали о звуках полетов беспилотников и взрывов. Взрывы также звучали в Саранске, Туле и Калужской области.

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Как сообщил позже руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, были атакованы:

аэродром «Кубинка» в Московской области,

аэродром «Шайковка» в Калужской области,

завод оптоволоконных систем в Саранске,

Конструкторское бюро приборостроения и предприятие «Сплав» в Туле.