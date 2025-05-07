Москву атаковали неизвестные дроны: слышны взрывы

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В Москве в ночь на 7 мая 2025 года раздался ряд взрывов.

Об этом пишет SHOT.

Силами ПВО Минобороны РФ якобы отражена атака семи беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как рассказали местные жители, в районе 0:30 по местному времени от 5 до 7 взрывов было слышно в небе над Кубинкой Одинцовского района.

После этого взрывы продолжились с разной периодичностью. Также о звуках пролета беспилотников и взрывах сообщали жители Ружского и Истринского районов Подмосковья.

Как сообщают очевидцы, беспилотники продолжают пытаться атаковать Москву по разным направлениям. Группы вражеских БПЛА, летящие в направлении столицы, отмечены в Рязанской, Тульской и Орловской областях. Также о звуках пролета дронов и взрывах сообщают жители подмосковных Егорьевска и Коломны.

Напомним, что ранее в РФ из-за атаки неизвестных дронов закрыли ряд аэропортов.