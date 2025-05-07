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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Минимум три человека погибли в результате индийских ударов по Пакистану, ранены

Среди погибших в результате эскалации конфликта между Индией и Пакистаном есть дети.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пакистанские военные

Пакистанские военные / © indianexpress.com

Три человека, включая ребенка, погибли в результате индийских ударов в Пакистане , сообщил военный представитель страны Ахмед Шариф Чаудри.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пакистанско-американский телеканал Geo TV.

По меньшей мере двое мирных жителей погибли в Котле, сказал спикер, в то время как ребенок погиб в Ахмедпур-Восток на юге Пакистана, еще 12 человек получили ранения.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Индия может напасть на Пакистан в ближайшее время.

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