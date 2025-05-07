Москву атакували невідомі дрони: чути вибухи

Атака на Росію / © ТСН.ua

Реклама

У Москві у ніч проти 7 травня 2025 року пролунала низка вибухів.

Про це пише SHOT.

Силами ППО Міноборони РФ начебто відбито атаку семи безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Реклама

Як розповіли місцеві жителі, в районі 0:30 за місцевим часом від 5 до 7 вибухів було чутно у небі над Кубинкою Одинцівського району.

Після цього вибухи продовжились із різною періодичністю. Також про звуки прольоту безпілотників та вибухи повідомляли жителі Рузького та Істринського районів Підмосков'я.

Як повідомляють очевидці, безпілотники продовжують намагатися атакувати Москву з різних напрямків. Групи ворожих БПЛА, що летять у напрямку столиці, помічені у Рязанській, Тульській та Орловській областях. Також про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляють мешканці підмосковних Єгор'євська та Коломни.

Нагадаємо, що раніше у РФ через атаку невідомих дронів закрили низку аеропортів.