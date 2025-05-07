ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
171
Час на прочитання
1 хв

Москву атакували невідомі дрони: чути вибухи

У ніч на 7 травня над Москвою та кількома районами Підмосков’я пролунала серія вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

У Москві у ніч проти 7 травня 2025 року пролунала низка вибухів.

Про це пише SHOT.

Силами ППО Міноборони РФ начебто відбито атаку семи безпілотників, які летіли на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб, повідомив мер Москви Сергій Собянін.

Як розповіли місцеві жителі, в районі 0:30 за місцевим часом від 5 до 7 вибухів було чутно у небі над Кубинкою Одинцівського району.

Після цього вибухи продовжились із різною періодичністю. Також про звуки прольоту безпілотників та вибухи повідомляли жителі Рузького та Істринського районів Підмосков'я.

Як повідомляють очевидці, безпілотники продовжують намагатися атакувати Москву з різних напрямків. Групи ворожих БПЛА, що летять у напрямку столиці, помічені у Рязанській, Тульській та Орловській областях. Також про звуки прольоту дронів та вибухи повідомляють мешканці підмосковних Єгор'євська та Коломни.

Нагадаємо, що раніше у РФ через атаку невідомих дронів закрили низку аеропортів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie