Як виростити гарний урожай моркви: секрети підживлення навесні / © Pexels

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Нещодавно ми вже розповідали про основні правила вирощування моркви, тепер варто поговорити про її підживлення.

Хоча морква — це така городина, яка може рости навіть і без додаткового підживлення, але щоб отримати великі й солодкі плоди, все ж потрібно вносити добрива. Найкраще це робити навесні.

Чим підживлювати моркву

Для зростання моркві потрібні такі речовини, як азот, фосфор, бор, калій. Можна купити вже готові мінеральні добрива або приготувати розчин для поливання самостійно. Проте більшість фахівців упевнені, що народні засоби є більш корисними для самого овоча і для ґрунту.

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Найкращий час для підживлення моркви

Городники радять підгодовувати овоч кілька разів:

під час висівання;

після появи паростків;

через 3 тижні після першого підживлення;

за 2 тижні до збирання врожаю.

Це, звичайно, ідеальна картина підживлення. Але іноді немає часу для того, щоб вносити добрива настільки часто. Тому можна обмежитися двома підживленнями. Одне з них обов'язково повинно бути після появи перших паростків.

Як виростити гарний урожай моркви: народні засоби для підживлення

Після появи паростків перше підживлення проводять тоді, коли на рослині вже є хоча б три справжніх листочки. Це приблизно через 2 тижні після появи паростків. Ось кілька рецептів для підживлення моркви, які також підійдуть і для буряків:

попіл — для моркви попіл використовується в сухому вигляді або як розчин. Перший варіант: розпушити землю, посипати попелом, змішати з ґрунтом, а після цього полити водою (на 1 метр грядки візьміть 250 г попелу). Другий варіант: залийте 100 г попелу 10 л води, настоюйте 12 годин, а потім обережно полийте паростки;

розчин із йоду — в 10 л води потрібно розвести 20 крапель 5% йоду, поливати грядки треба суворо між рядками;

розчин із курячого посліду — послід потрібно залити водою у співвідношені 1:10 і настоювати 12 годин, потім ще раз розвести такою ж кількістю води, дати постояти добу. Акуратно поливати між рядками ( важливо : у спекотну погоду використовувати розчин із курячого посліду заборонено);

настій із бур'янів — чудове органічне добриво (кульбаба, кропива, полин, лопух). Потрібно заповнити ємність (наприклад, велику миску) травою на 2/3, а потім залити водою до верху, залишити бродити на 5-7 днів, періодично помішуючи. Щойно рідина припинить пінитися, розвести водою у пропорції 1:10, акуратно полити (важливо: не можна використовувати металеву тару, тому що вона окислюється і псує добриво).

Фахівці також радять звернути увагу на мінеральні добрива, які продаються в магазині. Їх також вводять у два етапи: відразу після появи паростків і через 2 тижні після цього.

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Під час першого етапу готують такий розчин: в 10 л води розчиняють 1 ст. л карбаміду і стільки ж сульфату калію. Додають до суміші 1,5 ст. л подвійного суперфосфату.

Другий етап: у 10 л води розчиняють 1 ст. л азофоски і стільки ж сульфату калію.

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