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Полеты десятков беспилотников на Москву: россияне утверждают, что атака отбита
Силы ПВО вроде бы перехватили около двух десятков беспилотников, атаковавших российскую столицу, но все вылеты из московских аэропортов были отменены.
В ночь на 6 мая 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении в соцсетях заявил, что в качестве российских сил ПВО была отбита атака дронов на столицу России .
Об этом он написал в сообщении в соцсетях.
Речь идет о якобы десятке дронов.
В то же время аэропорты вокруг столицы РФ отменили все рейсы.
Позже он заявил о еще как десяти уничтоженных дронов.
Напомним, что ранее Москву атаковали неизвестные беспилотники.