Полеты десятков беспилотников на Москву: россияне утверждают, что атака отбита

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В ночь на 6 мая 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении в соцсетях заявил, что в качестве российских сил ПВО была отбита атака дронов на столицу России .

Об этом он написал в сообщении в соцсетях.

Речь идет о якобы десятке дронов.

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В то же время аэропорты вокруг столицы РФ отменили все рейсы.

Позже он заявил о еще как десяти уничтоженных дронов.

Напомним, что ранее Москву атаковали неизвестные беспилотники.