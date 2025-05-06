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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Полеты десятков беспилотников на Москву: россияне утверждают, что атака отбита

Силы ПВО вроде бы перехватили около двух десятков беспилотников, атаковавших российскую столицу, но все вылеты из московских аэропортов были отменены.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Полеты десятков беспилотников на Москву: россияне утверждают, что атака отбита

© ТСН.ua

В ночь на 6 мая 2025 года мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении в соцсетях заявил, что в качестве российских сил ПВО была отбита атака дронов на столицу России .

Об этом он написал в сообщении в соцсетях.

Речь идет о якобы десятке дронов.

В то же время аэропорты вокруг столицы РФ отменили все рейсы.

Позже он заявил о еще как десяти уничтоженных дронов.

Напомним, что ранее Москву атаковали неизвестные беспилотники.

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