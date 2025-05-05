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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Режим "Ковер": Москву атаковали неизвестные беспилотники

Из-за дроновой атаки временно фактически не работают аэропорты.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Москва

Москва / © ТСН.ua

В ночь на 5 мая 2025 года Москву попытались атаковать неизвестные дроны.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в сообщении в соцсетях.

"Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - заявил россиянин.

Также российская авиация добавила, что в аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов под названием Ковер. Внуково также временно не впускает и не выпускает самолеты.

Причина – попытка дроновой атаки столицы РФ.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает выбор лидеров, которые едут в Путин на парад, но наша сторона не несет ответственности за происходящее в тот день.

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