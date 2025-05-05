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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Время на прочтение
1 мин

В Конотопе раздался ряд взрывов: что случилось

В Конотопе прогремел ряд взрывов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

В ночь на 5 мая 2025 года город Конотоп на Сумщине оказался под атакой российских беспилотников.

Об этом сообщает Общественное и мониторинговые каналы.

В частности, последние сообщили, что город оказался под массированной атакой БПЛА.

В Конотопе раздалась серия взрывов.

Напомним, в Черкассах раздалось несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки.

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