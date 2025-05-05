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В Конотопе раздался ряд взрывов: что случилось
В Конотопе прогремел ряд взрывов.
В ночь на 5 мая 2025 года город Конотоп на Сумщине оказался под атакой российских беспилотников.
Об этом сообщает Общественное и мониторинговые каналы.
В частности, последние сообщили, что город оказался под массированной атакой БПЛА.
В Конотопе раздалась серия взрывов.
Напомним, в Черкассах раздалось несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки.