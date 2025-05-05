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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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84
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1 хв

У Конотопі пролунала низка вибухів: що трапилося

У Конотопі прогриміла низка вибухів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрони

Дрони / © ТСН.ua

У ніч проти 5 травня 2025 року місто Конотоп, що на Сумщині, опинилося під атакою російських безпілотників.

Про це інформує Суспільне та моніторингові канали.

Зокрема, останні повідомили, що місто опинилося під масованою атакою БПЛА.

У Конотопі пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, у Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку.

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