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- Війна
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У Конотопі пролунала низка вибухів: що трапилося
У Конотопі прогриміла низка вибухів.
У ніч проти 5 травня 2025 року місто Конотоп, що на Сумщині, опинилося під атакою російських безпілотників.
Про це інформує Суспільне та моніторингові канали.
Зокрема, останні повідомили, що місто опинилося під масованою атакою БПЛА.
У Конотопі пролунала серія вибухів.
Нагадаємо, у Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку.