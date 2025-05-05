У Конотопі пролунала низка вибухів: що трапилося

Дрони / © ТСН.ua

Реклама

У ніч проти 5 травня 2025 року місто Конотоп, що на Сумщині, опинилося під атакою російських безпілотників.

Про це інформує Суспільне та моніторингові канали.

Зокрема, останні повідомили, що місто опинилося під масованою атакою БПЛА.

Реклама

У Конотопі пролунала серія вибухів.

Нагадаємо, у Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку.