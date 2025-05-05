РФ має успіхи на межі торецького та покровського напрямків — військовий оглядач

Російські військові / © Associated Press

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Росіяни продовжують розвивати успіхи на стику торецького та покровського напрямків.

Про це інформує 5 травня 2025 року військовий оглядач Богдан Мирошников.

“Оборона по трасі Покровськ-Костянтинівка сиплеться як у напрямку Костянтинівки, так і у напрямку Мирнограда. В останньому випадку, оборона там трималася місяцями без просувань ворога. Але через погану взаємодію між відповідальними за ці 2 напрямки, ворог має успіхи. І скільки це триватиме та коли нарешті пофіксять координацію — тепер невідомо”, — переконаний блогер.

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“Також на успішність прориву окупантів вплинуло те, що наша увага була в основному зосереджена на іншому фланзі Покровська. І, відповідно, сили та засоби. Але не можу сказати, що наші бійці проґавили накопичення військ окупанта. Це читалося. Просто банально вчасно не були прийняті управлінські рішення”, — резюмував він.

Нагадаємо, що раніше на Покровському напрямку армія РФ має просування, частіше застосовує техніку. Російська армія регулярно кидає на Покровський напрямок свіжі сили, щоб досягти максимального успіху. Про це заявив командир взводу 24-го ОШБ “Айдар” Станіслав Бунятов з позивним “Осман”.