Атака по Черкассам: гремели взрывы, горели квартиры

Спасатели на месте пожаров

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Ночью, 4 мая, оккупанты атаковали Черкассы. В настоящее время спасатели ликвидировали последствия вражеского удара.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В результате обстрела зафиксировано 5 пожаров по разным адресам в городе. Горели жилые квартиры, складское здание одного из предприятий, дачный дом и сухая растительность. Значительное повреждение получили две квартиры на первом и втором этажах 4-х этажного общежития. В общей сложности пострадал один человек», — говорится в сообщении.

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Спасатели оперативно ликвидировали последствия атаки

Напомним, в Черкассах раздалось несколько взрывов из-за вражеской воздушной атаки.

Отметим, в 23.55 в Воздушных силах предупреждали жителей Черкасс о фиксации движения БпЛА противника в сторону города с южного направления.