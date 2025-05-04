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- Украина
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Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 4 мая
Синоптики прогнозируют дожди в западных регионах. На остальной территории сухо, но прохладно.
Сегодня, 4 мая, в Украине ожидается холодная, но преимущественно сухая погода. Только в западных регионах возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
Днем дождливая погода распространится на северные области, Винницкую и Черкасскую. Кое-где прогнозируют грозы.
На остальной территории осадки не предполагаются. В течение дня сохранится сухая погода.
Ветер будет юго-западного направления. Его скорость составит 7-12 м/с. В дневные часы в большинстве регионов, кроме юго-востока, возможны порывы до 20 м/с.
Температура ночью будет колебаться в пределах +9…14°C. В юго-восточных районах будет прохладнее, до +4… 9°C. Днем воздух прогреется до +23… 28°C. На западе +20… 25°C.
В Киеве и области прогнозируют небольшую облачность. В ночные часы осадков не будет. Днем возможны кратковременные дожди и грозы.
Ветер в столице и Киевской области будет юго-западным. Его скорость будет достигать 7-12 м/с. Днем местами ожидаются порывы до 20 м/с.
В Киевской области ночью температура будет +9…14°C. Днем потеплеет до +23…28°C. В Киеве ночью будет +12…14°C, днем +25… 27°C.
Синоптики предостерегают о возможных опасных погодных условиях на территории столицы и области.
Ранее синоптики сообщили, какая будет погода в мае. Больше об этом читайте в новости.