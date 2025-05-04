Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 4 мая

В воскресенье похолодает / © Associated Press

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Сегодня, 4 мая, в Украине ожидается холодная, но преимущественно сухая погода. Только в западных регионах возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

Днем дождливая погода распространится на северные области, Винницкую и Черкасскую. Кое-где прогнозируют грозы.

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На остальной территории осадки не предполагаются. В течение дня сохранится сухая погода.

Ветер будет юго-западного направления. Его скорость составит 7-12 м/с. В дневные часы в большинстве регионов, кроме юго-востока, возможны порывы до 20 м/с.

Температура ночью будет колебаться в пределах +9…14°C. В юго-восточных районах будет прохладнее, до +4… 9°C. Днем воздух прогреется до +23… 28°C. На западе +20… 25°C.

В Киеве и области прогнозируют небольшую облачность. В ночные часы осадков не будет. Днем возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер в столице и Киевской области будет юго-западным. Его скорость будет достигать 7-12 м/с. Днем местами ожидаются порывы до 20 м/с.

В Киевской области ночью температура будет +9…14°C. Днем потеплеет до +23…28°C. В Киеве ночью будет +12…14°C, днем +25… 27°C.

Синоптики предостерегают о возможных опасных погодных условиях на территории столицы и области.

Ранее синоптики сообщили, какая будет погода в мае. Больше об этом читайте в новости.