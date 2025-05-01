Прогноз на 1 мая и что дальше будет с погодой в Украине

Средняя температура воздуха в течение месяца составит от +15°C до +19°C / © Associated Press

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Апрель прошел, а май встречает теплом, но скоро это может измениться.

Синоптики рассказали, чем удивит последний месяц весны. Все детали — смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Погода на сегодня, 1 мая

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что в четверг, 1 мая, температура воздуха будет +15 +20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20 +24 градуса. Дождь из-за прохождения атмосферного фронта возможен на западе, севере, а также вечером на Черкасчине и Харьковщине.

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На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северо-западного направления в большинстве областей будет порывистым, иногда сильным.

Погода в Киеве

В Киеве май начнется свежим, но комфортным воздухом, днем ожидается +16+18 градусов. Есть вероятность небольшого дождя.

Ветер в столице ожидается порывистым, может снижать температуру комфорта на пару градусов.

Какая будет погода в мае

Метеоролог Игорь Кибальчич говорит, что в мае нас ожидает достаточно комфортная погода с умеренным количеством осадков и невысокой температурой.

Погодные условия в мае этого года будут во многом напоминать летние: ожидается активизация грозовой деятельности, а дневные значения температуры воздуха будут иногда превышать +30…+32 °С, хотя длительных периодов жары не предполагается.

В начале месяца над Европой установятся такие атмосферные процессы, которые будут способствовать западному и юго-западному переносу воздушных масс, что приведет к увеличению количества осадков в ряде стран (особенно это будет ощутимо на Балканском полуострове, Италии и близлежащих странах).

В целом температурный фон мая будет соответствовать климатической норме только с незначительными колебаниями в определенные дни.

В Украине май начнется в условиях антициклональной погоды, поэтому существенных осадков не предвидится, а температура воздуха будет близка к норме.

А по прогнозам других синоптиков, в первых числах месяца погода может ухудшиться — возможно существенное понижение температуры. Местами до нескольких градусов выше нуля, а иногда возможны заморозки ночью.

После 7 мая возможно потепление до +17 °C с частыми дождями, а в середине мая — возможны грозы.