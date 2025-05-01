Потери врага в войне против Украины: Генштаб обновил данные

Потери российской армии / © Associated Press

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Общие боевые потери российских войск в войне против Украины на 1 мая составляют 953 190 бойцов. Так, только за предыдущие сутки на фронте были ликвидированы и ранены 1230 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 1 мая

Потери врага ориентировочно составляют:

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личного состава — около 953 190 (+1230) человек,

танков — 10732 (+3) ед,

боевых бронированных машин — 22364 (+11) ед,

артиллерийских систем — 27136 (+45) ед,

РСЗО — 1375 (+1) ед,

средств ПВО — 1148 (+2) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 34401 (+112),

крылатых ракет — 3196 (+0),

кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 46 750 (+139) ед,

специальной техники — 3869 (+0) ед.

К слову, накануне Генштаб назвал потери противника на Курщине. Речь идет о 25 200 ликвидированных российских военных и еще 36 200 — раненых.

Кроме того, по данным южнокорейской разведки, в боях против Украины погибли около 600 солдат из КНДР, воевавших на стороне российской армии.