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Потери врага в войне против Украины: Генштаб обновил данные
Российская армия лишь за сутки потеряла на фронте 1230 бойцов и десятки единиц вооружения и техники.
Общие боевые потери российских войск в войне против Украины на 1 мая составляют 953 190 бойцов. Так, только за предыдущие сутки на фронте были ликвидированы и ранены 1230 оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ на 1 мая
Потери врага ориентировочно составляют:
личного состава — около 953 190 (+1230) человек,
танков — 10732 (+3) ед,
боевых бронированных машин — 22364 (+11) ед,
артиллерийских систем — 27136 (+45) ед,
РСЗО — 1375 (+1) ед,
средств ПВО — 1148 (+2) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 34401 (+112),
крылатых ракет — 3196 (+0),
кораблей/катеров — 28 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 46 750 (+139) ед,
специальной техники — 3869 (+0) ед.
К слову, накануне Генштаб назвал потери противника на Курщине. Речь идет о 25 200 ликвидированных российских военных и еще 36 200 — раненых.
Кроме того, по данным южнокорейской разведки, в боях против Украины погибли около 600 солдат из КНДР, воевавших на стороне российской армии.