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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери врага в войне против Украины: Генштаб обновил данные

Российская армия лишь за сутки потеряла на фронте 1230 бойцов и десятки единиц вооружения и техники.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Потери российской армии

Потери российской армии / © Associated Press

Общие боевые потери российских войск в войне против Украины на 1 мая составляют 953 190 бойцов. Так, только за предыдущие сутки на фронте были ликвидированы и ранены 1230 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ на 1 мая

Потери врага ориентировочно составляют:

  • личного состава — около 953 190 (+1230) человек,

  • танков — 10732 (+3) ед,

  • боевых бронированных машин — 22364 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 27136 (+45) ед,

  • РСЗО — 1375 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1148 (+2) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 34401 (+112),

  • крылатых ракет — 3196 (+0),

  • кораблей/катеров — 28 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 46 750 (+139) ед,

  • специальной техники — 3869 (+0) ед.

К слову, накануне Генштаб назвал потери противника на Курщине. Речь идет о 25 200 ликвидированных российских военных и еще 36 200 — раненых.

Кроме того, по данным южнокорейской разведки, в боях против Украины погибли около 600 солдат из КНДР, воевавших на стороне российской армии.

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