Пыль будет "бояться" вашего дома: вот, что нужно обязательно делать

Как сделать так, чтобы пыль не оседала / © pixabay.com

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А что если есть способы не только убирать пыль, но и задерживать ее появление? Оказывается, правильный подход и несколько простых трюков могут совершить борьбу с пылью быстрой и практически незаметной частью вашего привычного дня.

Основное правило — выбор правильных инструментов. Микрофибровые салфетки собирают пыль, не размазывая ее.

Для труднодоступных мест используйте кисточки для макияжа, а для чистки вентиляторов — щетку для клавиатуры.

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Привычка чаще стирать текстиль поможет снизить накопление пыли. Шторы, покрывала и мягкие игрушки становятся источниками частиц, затем распространяются по комнате.

Добавить уксус в стиральную машину для смягчения тканей и борьбы с аллергенами.

Чтобы убрать пыль с ковров, посыпьте их солью перед уборкой — она соберется с частицами пыли, которые легко убираются пылесосом.

Сетки на окна помогут уменьшить количество уличной пыли, а регулярная чистка фильтров кондиционера обеспечит чистоту воздуха.

Растения, такие как герань, хлорофитум и фикус, естественно очищают воздух, уменьшая пыль. Регулярная влажная уборка важна, но не злоупотребляйте водой, чтобы избежать повреждения поверхностей.

Для повышения эффективности используйте эфирное масло чайного дерева. Антистатические спреи посодействуют для электроники.

Храните вещи в закрытых контейнерах, чтобы пыль не накапливалась, а декоративные элементы можно накрыть тканью или стеклянными колпаками для защиты от пыли.