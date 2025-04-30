Пил "боятиметься" вашої оселі: ось, що треба обов'язково робити

Як зробити так, щоб пил не осідав / © pixabay.com

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А що, якщо є способи не лише прибирати пил, а й затримувати його появу? Виявляється, правильний підхід і кілька простих трюків можуть зробити боротьбу з пилом швидкою і практично непомітною частиною вашого звичного дня.

Основне правило — вибір правильних інструментів. Мікрофіброві серветки зібирають пил, не розмазуючи його.

Для важкодоступних місць використовуйте пензлики для макіяжу, а для чистки вентиляторів — щітку для клавіатури.

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Звичка частіше прати текстиль допоможе знизити накопичення пилу. Штори, покривала і м’які іграшки стають джерелами частинок, що потім поширюються по кімнаті.

Додайте оцет у пральну машину для м’якшення тканин і боротьби з алергенами.

Щоб прибрати пил з килимів, посипте їх сіллю перед прибиранням — вона збереться з частками пилу, що легко прибираються пилососом.

Сітки на вікна допоможуть зменшити кількість вуличного пилу, а регулярне чищення фільтрів кондиціонера забезпечить чистоту повітря.

Рослини, такі як герань, хлорофітум і фікус, природно очищають повітря, зменшуючи пил. Регулярне вологе прибирання важливе, але не зловживайте водою, щоб уникнути пошкодження поверхонь.

Для підвищення ефективності використовуйте ефірну олію чайного дерева. Антистатичні спреї допоможуть для електроніки.

Зберігайте речі в закритих контейнерах, щоб пил не накопичувався, а декоративні елементи можна накрити тканиною чи скляними ковпаками для захисту від пилу.