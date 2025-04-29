На якій відстані від паркану можна садити дерево в Україні

На якій відстані від сусідського паркану можна садити дерево в Україні / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради України, чинні містобудівні нормативи чітко регламентують найменшу допустиму відстань від межі земельної ділянки, що прилягає до сусідньої, до найближчих зелених насаджень — дерев або кущів.

Вимоги щодо розміщення дерев на території стосуються виключно нових земельних наділів та дачної забудови. Тому вже наявні насадження — дерева й кущі — на приватних ділянках під вирубування не підпадають. Це положення офіційно набуло чинності 1 жовтня 2019 року.

Зверніть увагу: згідно з оновленими державними будівельними нормами, мінімальна відстань від межі суміжної ділянки до висаджених кущів має становити не менш ніж 1 метр. Для дерев ця норма коливається від 4 до 6 метрів — залежно від ширини крони, однак за жодних умов відстань не може бути меншою за половину діаметра самої крони.

Реклама

Отже, якщо середній діаметр крони дерева становить приблизно 9 метрів, то висаджувати його слід на відстані не менш ніж 4,5 метра від межі суміжної ділянки. Це дозволить уникнути того, щоб гілки дерева нависали або проникали на чужу територію.

В Україні встановлено чітко визначені нормативи щодо мінімальної відстані, на якій дозволено висаджувати дерева поблизу межі суміжної ділянки. У різних країнах світу ці правила можуть істотно відрізнятися — інколи навіть на рівні окремих регіонів. Такі відмінності пояснюються різними кліматичними умовами, властивостями ґрунтів, місцевим законодавством та усталеними традиціями.

Втім, у багатьох європейських країнах, зокрема в Німеччині й Франції, ці вимоги також доволі жорсткі. У Франції, наприклад, відстань від дерева до межі ділянки визначається залежно від розміру крони, яку воно матиме в дорослому віці: для невисоких дерев зазвичай передбачено відстань у межах 1–2 метрів, а для високорослих — уже від 5 до 10 метрів.

У Сполучених Штатах Америки правила щодо висадки дерев поблизу межі ділянки варіюються залежно від штату, однак загалом є менш суворими, ніж у більшості європейських країн. При цьому в міських зонах часто запроваджуються додаткові обмеження, зокрема щодо максимальної висоти дерев. У середньому дерева рекомендується висаджувати на відстані від 2 до 5 метрів від межі, хоча для великих порід, таких як дуби чи клени, ця відстань може бути значно більшою.

У Японії ж до розміщення дерев підходять не лише з правової, а й із культурної точки зору: естетика простору має не менше значення, ніж формальні норми, тому відстані між деревами часто регламентуються як законом, так і традиційною практикою.