На каком расстоянии от забора можно сажать дерево в Украине.

На каком расстоянии от соседского забора можно сажать дерево в Украине / © Фото из открытых источников

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Согласно информации на сайте Верховной Рады Украины, действующие градостроительные нормативы четко регламентируют наименьшее допустимое расстояние от границы прилегающего к соседнему земельного участка до ближайших зеленых насаждений — деревьев или кустов.

Требования к размещению деревьев на территории касаются исключительно новых земельных наделов и дачной застройки. Поэтому уже имеющиеся насаждения — деревья и кустарники — на частных участках под вырубку не подпадают. Это положение официально вступило в силу 1 октября 2019 года.

Обратите внимание: согласно обновленным государственным строительным нормам, минимальное расстояние от границы смежного участка до высаженных кустов должно составлять не менее 1 метра. Для деревьев эта норма колеблется от 4 до 6 метров — в зависимости от ширины кроны, однако ни при каких условиях расстояние не может быть меньше половины диаметра самой кроны.

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Следовательно, если средний диаметр кроны дерева составляет примерно 9 метров, то высаживать его следует на расстоянии не менее 4,5 метра от границы смежного участка. Это позволит избежать того, чтобы ветви дерева нависали или проникали на чужую территорию.

В Украине установлены четко определенные нормативы относительно минимального расстояния, на котором разрешено высаживать деревья вблизи границы смежного участка. В разных странах мира эти правила могут существенно отличаться иногда даже на уровне отдельных регионов. Такие отличия объясняются разными климатическими условиями, свойствами почв, местным законодательством и устоявшимися традициями.

Впрочем, во многих европейских странах, в частности в Германии и Франции, эти требования также достаточно жесткие. Во Франции, например, расстояние от дерева до границы участка определяется в зависимости от размера кроны, которую он будет иметь в зрелом возрасте: для невысоких деревьев обычно предусмотрено расстояние в пределах 1-2 метров, а для высокорослых — уже от 5 до 10 метров.

В Соединенных Штатах Америки правила по высадке деревьев вблизи границы участка варьируются в зависимости от штата, однако в целом менее строги, чем в большинстве европейских стран. При этом в городских зонах часто вводятся дополнительные ограничения, в частности, по максимальной высоте деревьев. В среднем деревья рекомендуется высаживать на расстоянии от 2 до 5 метров от границы, хотя для больших пород, таких как дубы или клены, это расстояние может быть значительно больше.

В Японии же к размещению деревьев подходят не только с правовой, но и с культурной точки зрения: эстетика пространства имеет не меньшее значение, чем формальные нормы, поэтому расстояния между деревьями часто регламентируются как законом, так и традиционной практикой.