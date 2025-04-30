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Враг нарастил количество штурмов: в DeepState назвали самые горячие направления фронта
В условиях значительных потерь техники и растущего давления на тыловое обеспечение, российские силы все чаще прибегают к пехотным штурмам.
Российские войска после заявлений о временном перемирии активизировали боевые действия по всей линии фронта.
Об этом свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ и данные аналитического портала DeepState.
Самые горячие направления - Покровское (34,3% всех атак), Курское (13,8%), Лиманское (12,9%) и Торецкое (11,8%). Эксперты отмечают: интенсивность атак свидетельствует о реальных намерениях окупантов, противоречащих официальным заявлениям о стремлении к миру.
В условиях значительных потерь техники и растущего давления на тыловое обеспечение, российские силы все чаще прибегают к пехотным штурмам. В частности, наблюдается рост применения мототранспорта – мотоциклов, баги и квадроциклов – для быстрого продвижения на короткие дистанции.
Ранее мы писали, что в последние дни россияне делали громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники. Впрочем, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.