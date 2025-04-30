Враг нарастил количество штурмов: в DeepState назвали самые горячие направления фронта

Военный ВС РФ. / © Associated Press

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Российские войска после заявлений о временном перемирии активизировали боевые действия по всей линии фронта.

Об этом свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ и данные аналитического портала DeepState.

Самые горячие направления - Покровское (34,3% всех атак), Курское (13,8%), Лиманское (12,9%) и Торецкое (11,8%). Эксперты отмечают: интенсивность атак свидетельствует о реальных намерениях окупантов, противоречащих официальным заявлениям о стремлении к миру.

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В условиях значительных потерь техники и растущего давления на тыловое обеспечение, российские силы все чаще прибегают к пехотным штурмам. В частности, наблюдается рост применения мототранспорта – мотоциклов, баги и квадроциклов – для быстрого продвижения на короткие дистанции.

Ранее мы писали, что в последние дни россияне делали громкие заявления о готовности к прекращению огня на майские праздники. Впрочем, оккупанты значительно увеличили интенсивность боевых действий, сосредотачивая основные усилия на Покровском направлении.